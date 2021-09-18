Капитан «Сент-Луиса»: никаких обид на Тарасенко. Мне показалось, он хочет быть в «Блюз»

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан O’Райлли высказался о том, что форвард Владимир Тарасенко просил обмена в другой клуб.



«Мы готовимся выигрывать матчи, и он принимает в этом участие как любой другой хоккеист. Я говорил накоротке с Влади. Он в команде и, как мне показалось, хочет быть здесь. Да, он просил об обмене, это было. Я считаю, что с ним мы сильнее, у нас отличная глубина состава. Никаких обид нет.



Он замечательно выглядит, и, думаю, его ждёт отличный сезон. Мы с ним одноклубники, и я люблю его. Мы играем вместе уже три года. Он завоевал для меня Кубок, так что он всегда будет моим партнёром. Я рад, что он с нами.



Меня меняли дважды. Я думал, что навсегда останусь сначала в «Колорадо», затем в «Баффало». Думал, что останусь тут до окончания карьеры. Не всё получается, ситуация меняется. Так устроен хоккей. Поэтому у меня нет никаких обид на Тарасенко. Иногда возникает желание что-то поменять. У каждого игрока есть на это право. Никаких проблем с этим нет», — цитирует O’Райлли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл Кракен», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.



Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.