Агент Ткачёва: какой смысл был оставаться в СКА — трепать нервы и себе, и руководству?

Шуми Бабаев, агент нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва, высказался об уходе игрока из СКА.



«Возможностей было много. Клуб его мог поменять. Но я поговорил с Романом Ротенбергом, и он принял сторону Владимира. Причём помог, чтобы игрок исполнил свою мечту и уехал в НХЛ. Это самый правильный вариант для всех. СКА сохранил за собой права на Ткачёва, думаю, это никогда не помешает петербуржской команде. И моему клиенту будет хорошо — его не особо интересовали варианты с другими клубами КХЛ, и он отправился в Северную Америку.



У Ткачёва ещё год действовал контракт с клубом? По игре, получается, он не сильно вписывался в новую схему СКА. Какой смысл был оставаться — трепать нервы и себе, и руководству? Зачем? Ни я, ни мои игроки никогда в действия тренера и руководства не вмешиваются. Это их дело! Если не вписывается — хоккеист не играет, вписывается — играет. Зачем заниматься тем, что не поможет?!



С Брагиным у него уже были пересечения в молодежной сборной, и тогда Владимира тоже не взяли на чемпионат мира. Ничего нового для нас не было. Пока у нас все мысли связаны с НХЛ — на ближайшие многие годы. Других вариантов не держим», — цитирует Бабаева «Спорт уик-энд».