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Прайс — о травмах Уэбера: Ши — настоящий боец. Он играет жёстко, и это сказывается

Прайс — о травмах Уэбера: Ши — настоящий боец. Он играет жёстко, и это сказывается
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал тот факт, что защитник Ши Уэбер из-за травм пропустит сезон.

«Связывался ли с Ши, который сейчас находится у себя дома в Британской Колумбии, залечивая многочисленные травмы? Да, мы общались с Ши, когда были там. Он настоящий боец, но у него целый набор всякого рода травм. Он играет жёстко, и это сказывается. Уверен, что он делает всё, чтобы привести себя в порядок», — цитирует Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 35-летний защитник пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм, среди которых: повреждения лодыжки, стопы, колена, большого пальца. Ранее сообщалось, что Уэбер может завершить карьеру.

Хоккеист провёл последние пять сезонов в «Монреале» после того, как его обменяли из «Нэшвилл Предаторз». У Уэбера и «Канадиенс» осталось пять сезонов 14-летнего контракта, который он подписал с «Нэшвиллом» перед сезоном-2012/2013.

В прошедшем сезоне НХЛ Уэбер сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока 6 (1+5) очков в 22 встречах.

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