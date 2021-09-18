Ахо прокомментировал $ 20 бонуса Котканиеми. Это могла быть месть «Каролины» «Монреалю»

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал переход в команду Еспери Котканиеми из «Монреаль Канадиенс» в результате оффер-шита. «Ураганы» предложили игроку контракт на один год и $ 6,1 млн, «Хабс» не стали его повторять. Также там был прописан подписной бонус в размере $ 20.



Ахо играет за «Каролину» под 20-м номером, так что это послужило лишним поводом считать действия клуба местью. В 2019 году «Монреаль» предложил финну пятилетний контракт с зарплатой $ 8,46 млн долларов, «ураганы» тогда повторили предложение.



«Бонус в размере $ 20 — это было смешно. Если же без шуток, то мы получили отличного игрока. Вся эта ситуация привлекла к себе внимание. Я думаю, что это хорошо. Теперь будет весело играть с «Монреалем» в следующем сезоне. Это часть бизнеса. Соцсети сегодня так популярны, что кайф получается даже без матчей», — цитирует Ахо ESPN.

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