Ахо прокомментировал $ 20 бонуса Котканиеми. Это могла быть месть «Каролины» «Монреалю»

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал переход в команду Еспери Котканиеми из «Монреаль Канадиенс» в результате оффер-шита. «Ураганы» предложили игроку контракт на один год и $ 6,1 млн, «Хабс» не стали его повторять. Также там был прописан подписной бонус в размере $ 20.
Ахо играет за «Каролину» под 20-м номером, так что это послужило лишним поводом считать действия клуба местью. В 2019 году «Монреаль» предложил финну пятилетний контракт с зарплатой $ 8,46 млн долларов, «ураганы» тогда повторили предложение.
«Бонус в размере $ 20 — это было смешно. Если же без шуток, то мы получили отличного игрока. Вся эта ситуация привлекла к себе внимание. Я думаю, что это хорошо. Теперь будет весело играть с «Монреалем» в следующем сезоне. Это часть бизнеса. Соцсети сегодня так популярны, что кайф получается даже без матчей», — цитирует Ахо ESPN.
- 18 сентября 2021
-
14:13
-
13:45
-
13:37
-
13:13
-
12:36
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:02
-
10:38
-
10:18
-
09:39
-
09:18
-
09:17
-
08:57
-
08:23
-
08:16
-
06:04
- 17 сентября 2021
-
23:40
-
23:17
-
22:53
-
22:23
-
21:56
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:40