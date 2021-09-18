Источник: у Гусева есть серьёзные договорённости со СКА на случай возвращения в КХЛ

В том случае, если российский нападающий Никита Гусев так и не пробьётся в состав «Торонто Мэйпл Лифс» и не заключит полноценного контракта ни с одной другой командой НХЛ, он вернётся в КХЛ в систему СКА, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

29-летний Гусев является неограниченно свободным агентом. С клубом из Санкт-Петербурга у нападающего есть серьёзные договорённости, поэтому, как отмечается, варианты с переходом в ЦСКА, «Авангард» и другие команды лиги вряд ли будут рассматриваться.

Ранее Гусев подписал с «Торонто» пробный контракт. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.