Пашков: Фазель долгое время пытался сопротивляться диктату из НХЛ, но сейчас поплыл

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации с возможным участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.



«Мы начинаем понимать, что мировой хоккей поставлен в унизительное положение. Имею в виду Олимпиаду в Пекине. Ни один человек в мире, включая лидеров ИИХФ и НХЛ Рене Фазеля и Гэри Беттмэна, не знает, в каком формате пройдёт главный турнир четырехлетия. На самом деле это полное неуважение к виду спорта, к хоккеистам и к болельщикам. Просто вызывающее отношение!



Кто виноват? Существующее положение вещей. НХЛ на границе веков стала мировой лигой, которой закон не писан и которая сама за всех всё решает. Вот и сядет она 10 января 2022 года в своей бухгалтерии, спокойно подсчитает все финансовые плюсы и минусы — и сообщит миру о своём решении, снимет его с растяжки. Для нас, для Европы это действительно унижение.



Долгие годы президент ИИХФ Рене Фазель пытался сопротивляться диктату из НХЛ. Но в последнее время швейцарец, как мне кажется, поплыл. Сначала его продавили с Минском, когда на ровном месте и по чисто политическим мотивам отняли чемпионат мира у Беларуси. Затем унижение произошло уже в Риге, где прямо во время мирового первенства местные власти сняли флаг Беларуси — и ИИХФ по большому счету «съела» этот абсурд.



Теперь об ИИХФ и весь европейский хоккейный мир вытирают ноги в олимпийском вопросе. НХЛ удалось мастерски продавить ИИХФ и олимпийские власти, подвесив вопрос со своим участием аж до 10 января. На мой взгляд, это грубейшая ошибка европейцев. Им ещё летом, уже к старту сезона, нужно было принимать окончательное решение, чтобы сохранить лицо. Ведь НХЛ и так всё затянула на максимум, ясность должна была наступить не позже, чем за год до Игр в Пекине.



Перед Пхёнчханом КХЛ пошла навстречу сборной России, у нас была пара недель на подготовку. Теперь та же ситуация, в КХЛ в середине января объявляется перерыв на месяц, но в последний момент может выясниться, что готовиться-то и не надо — в Пекин поедет сборная в основном из НХЛ. Считаю, что в плане психологии и мотивации такая ситуация для сборной России и для КХЛ крайне невыгодная. Точно так же будут подвешены и энхаэловцы. В этом — неуважение к виду спорта, к профессионалам, к болельщикам», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

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