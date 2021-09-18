Проспект «Коламбуса» Силлинджер: Чинахов — феноменальный игрок

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Коул Силлинджер, играющий в одном звене с Егором Чинаховым, поделился мнением о российском форварде.

«Без сомнения, это феноменальный игрок, который сочетает в себе габариты, скорость, мощь и желание биться», — приводит слова Силлинджера официальный сайт «Коламбуса».

Напомним, 20-летний российский форвард Чинахов оформил дубль в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Даллас Старз» (4:3). Всего в двух встречах турнира на его счету три шайбы.

Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).