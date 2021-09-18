The Hockey News — о Гусеве в «Торонто»: большая выгода при небольшом риске

Североамериканский журналист The Hockey News Стивен Эллис на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о переходе нападающего Никиты Гусева в «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин подписал пробный контракт.

«Большая выгода при небольшом риске. Хотя, на мой взгляд, выгода слабенькая», — говорится в сообщении.

Ранее Гусев подписал с «Торонто» пробный контракт. Игрок выступает в НХЛ с 2019 года. В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

Кроме того, сообщалось, что если российский нападающий Никита Гусев так и не пробьётся в состав «Торонто Мэйпл Лифс» и не заключит полноценного контракта ни с одной другой командой НХЛ, он вернётся в КХЛ в систему СКА.