Голдобин оформил дубль. Шайба попала в спину вратаря «Амура» и залетела в ворота

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт к концу второго периода — 5:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 33-й минуте нападающий хабаровчан Данил Файзуллин получили минимальный штраф за задержку клюшки. Гости разыгрывали шайбу, Линус Хультстрём от синей линии отдал передачу на правый круг вбрасывания на Максима Карпова. Нападающий нанёс бросок оттуда, но шайба сошла с крюка и полетела в сторону борта. Тем не менее, на другом фланге Николай Голдобин подстроился под снаряд и бросил в касание. Шайба попала в спину Патрика Бартошака и залетела в ворота.

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