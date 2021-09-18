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Вышедший после замены Бартошака вратарь «Амура» Аликин пропустил после первого же броска

Вышедший после замены Бартошака вратарь «Амура» Аликин пропустил после первого же броска
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт после второго периода — 5:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 37-й минуте после четвёртой шайбы магнитогорцев тренерский штаб хабаровчан принял решение заменить Патрика Бартошака на Евгения Аликина. После этого раздосадованный чех сломал клюшку от борт и ушёл в раздевалку.

После выигранного вбрасывания игроки «Металлурга» перехватили шайбу в чужой зоне, Анатолий Никонцев отдал передачу на Архипа Неколенко. Форвард подстроился под передачу и нанёс бросок. Аликин не смог спасти команду. Таким образом, вратарь пропустил после первого же броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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