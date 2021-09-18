Первый тренер Гусева резко ответил на вопрос о возвращении Никиты в КХЛ ради Олимпиады

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Гусева, поделился мнением о том, что его воспитанник может вернуться в КХЛ ради Олимпиады-2022.
«Вы думаете, возвращение в КХЛ гарантировало бы Никите место в сборной на Олимпиаде? Да, в КХЛ он наверняка получал бы больше игрового времени, но разве это показатель? Кто вообще такое сказал? Во дворе в коробке или в третьей лиге с мужиками он может вообще без смен играть. Ты можешь играть больше, но какой в этом толк? Не вижу параллели.
Если бы Гусев желал вернуться в Россию, то давно бы это сделал — регулярный чемпионат-то уже идёт. В России он всё выиграл, был лучшим бомбардиром… В Северной Америке история Никиты ещё не закончена. Он ждал, когда начнутся тренировочные лагеря и, как следствие, подписал пробный контракт с «Торонто». Можно лишь пожелать удачи!» — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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