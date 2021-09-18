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36-летний Марк-Андре Флёри может завершить карьеру после следующего сезона

36-летний Марк-Андре Флёри может завершить карьеру после следующего сезона
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Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри сказал, что следующий сезон может стать последним в его карьере.

«В тот момент мне нужно было все обдумать. Мне повезло заниматься тем, что я люблю. И на протяжении очень долгого времени. Моей семье было очень комфортно в Вегасе. И ты начинаешь думать о том, чтобы завершить карьеру там и так далее. Я не хотел быть чрезмерно эгоистичным и будоражить всех из-за того, что надо провести ещё один сезон. Но я всё ещё люблю хоккей, всё ещё люблю играть.

День завершения карьеры в любом случае настанет. Я не уверен, когда именно. Пока не знаю, что станет толчком. Я старею, верно? Иногда тело это чувствует. Но сейчас я всё ещё чувствую себя молодым парнем. Я знаю, что это случится. Не знаю когда, но уверен, что вскоре. Так что я просто пытаюсь наслаждаться моментом.

Может ли следующий сезон стать для меня последним? Может. Я хочу выходить на лёд и приносить пользу, выигрывать матчи, чувствовать себя комфортно. Я хочу помогать команде», — цитирует Флёри Sportsnet.

Напомним, после обмена в стан «ястребов» из «Вегас Голден Найтс» 36-летний канадец взял паузу, чтобы обдумать свое будущее. Сообщалось, что он был готов завершить карьеру. После завершения сезона-2021/2022 вратарь может стать неограниченно свободным агентом.

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