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У Зернова «-10» в семи матчах за «Металлург». Это худший показатель полезности во всей КХЛ

У Зернова «-10» в семи матчах за «Металлург». Это худший показатель полезности во всей КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов по итогам матча не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». Игровое время форварда составило 15.27 — пятое для нападающих «Магнитки» во встрече с «Амуром».

Всего Зернов принял участие в семи встречах за «Металлург», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий имеет общий показатель полезности «-10». Это худший результат в лиге.

Напомним, в конце августа Зернов был обменян в «Металлург» из «Авангарда» на Николая Прохоркина.

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