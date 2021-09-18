«Игра Якуба навсегда останется в памяти фанатов». Коварж официально покинул «Автомобилист»

Вратарь Якуб Коварж покинул «Автомобилист», сообщается на официальном сайте клуба.
«К сожалению, по итогам предсезонной подготовки и первого проведённого в сезоне матча голкипер пришёл к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь нашей команде в нынешнем сезоне. В связи с этим ХК «Автомобилист» и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества. При этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за нашим клубом.
Мы благодарим Якуба за долгие годы выступления в нашем клубе! Голкипер отыграл в Екатеринбурге более семи лет, а новый сезон должен был стать для него уже восьмым по счёту в джерси «Автомобилиста»! Увы, этим планам не суждено было сбыться.
381 матч, 43 «сухаря», 9990 отбитых бросков, три участия в матче звёзд КХЛ и фирменные победные кувырки — игра Якуба за «Автомобилист» навсегда останется в памяти уральских болельщиков. Чешский вратарь стал настоящим символом команды и любимцем трибун! Екатеринбург — это то место, где Якубу всегда будут рады! Мы желаем нашему вратарю удачи в своём дальнейшем жизненном пути, решения проблем со здоровьем и возвращения на лёд! До свидания, Якуб!» — говорится в сообщении.
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