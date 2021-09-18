М. Абрамов забросил победную шайбу в овертайме в неофициальном матче лагеря новичков НХЛ

22-летний российский форвард системы «Торонто Мэйпл Лифс» Михаил Абрамов забросил шайбу в овертайме в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:3) и принёс своей команде победу.



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Это второй матч лагеря для россиянина. Ранее «Торонто» играл с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ), тогда нападающий отдал одну результативную передачу.



Напомним, Абрамов начал текущий сезон в новокузнецком «Металлурге» и провёл один матч в текущем розыгрыше Высшей хоккейной лиги. Хоккеист был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером. В сезоне-2020/2021 Михаил выступал за тольяттинскую «Ладу» и набрал 13 (6+7) очков в 43 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.