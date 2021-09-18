Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Абрамов забросил победную шайбу в овертайме в неофициальном матче лагеря новичков НХЛ

М. Абрамов забросил победную шайбу в овертайме в неофициальном матче лагеря новичков НХЛ
Комментарии

22-летний российский форвард системы «Торонто Мэйпл Лифс» Михаил Абрамов забросил шайбу в овертайме в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:3) и принёс своей команде победу.

Посмотреть видео можно здесь.

Это второй матч лагеря для россиянина. Ранее «Торонто» играл с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ), тогда нападающий отдал одну результативную передачу.

Напомним, Абрамов начал текущий сезон в новокузнецком «Металлурге» и провёл один матч в текущем розыгрыше Высшей хоккейной лиги. Хоккеист был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером. В сезоне-2020/2021 Михаил выступал за тольяттинскую «Ладу» и набрал 13 (6+7) очков в 43 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Новость по теме
М. Абрамов — о лагере «Торонто»: нужно выдерживать конкуренцию, делать то, что я умею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021