«Ак Барс» включил в заявку на матч с «Сочи» 19-летнего сына Дмитрия Квартальнова

Сегодня, 18 сентября, в Казани на «Татнефть Арене» «Ак Барс» примет «Сочи». Казанцы включили в заявку на игру 19-летнего Александра Квартальнова – сына главного тренера команды Дмитрия Квартальнова. Встреча начнётся в 17:30 мск.

Билялов (Бобков);

Хенкель – Кэмпфер, Глухов – Бурмистров – Лукоянов;

Журавлёв – Юдин, Кагарлицкий – Коваленко – Галимов;

Лямкин – Янчевский, Воронков – Сафонов – Зарипов;

Адамчук, Тарасов – Линдхольм – Петров, А. Квартальнов.

В текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Александр Квартальнов провёл шесть матчей в составе «Ирбиса» и набрал два очка за результативные передачи. Молодой игрок ещё ни разу не играл в матчах КХЛ.

Напомним, после семи матчей казанцы одержали три победы.