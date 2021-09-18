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«Ак Барс» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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«Ак Барс» включил в заявку на матч с «Сочи» 19-летнего сына Дмитрия Квартальнова

«Ак Барс» включил в заявку на матч с «Сочи» 19-летнего сына Дмитрия Квартальнова
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Сегодня, 18 сентября, в Казани на «Татнефть Арене» «Ак Барс» примет «Сочи». Казанцы включили в заявку на игру 19-летнего Александра Квартальнова – сына главного тренера команды Дмитрия Квартальнова. Встреча начнётся в 17:30 мск.

Билялов (Бобков);

Хенкель – Кэмпфер, Глухов – Бурмистров – Лукоянов;

Журавлёв – Юдин, Кагарлицкий – Коваленко – Галимов;

Лямкин – Янчевский, Воронков – Сафонов – Зарипов;

Адамчук, Тарасов – Линдхольм – Петров, А. Квартальнов.

В текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Александр Квартальнов провёл шесть матчей в составе «Ирбиса» и набрал два очка за результативные передачи. Молодой игрок ещё ни разу не играл в матчах КХЛ.
Напомним, после семи матчей казанцы одержали три победы.

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