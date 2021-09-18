«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
Поделиться
Сегодня, 18 сентября, на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо» и одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу забросил Маркус Гранлунд на 33-й минуте. Ему ассистировал Теэму Хартикайнен.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Гранлунд (Хартикайнен) – 32:47' (5x5)
Напомним, «Салават» по-прежнему идёт в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге без поражений. Уфимцы ранее переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Минское «Динамо» ранее сыграло в пяти матчах: обыграло «Северсталь» (4:1), «Локомотив» (4:3) и «Ак Барс» (5:2), но уступило московскому «Динамо», которое также ни разу в сезоне не проиграло (1:4), и «Автомобилисту» (1:2)
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
16:55
-
16:43
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:28
-
15:13
-
14:58
-
14:34
-
14:13
-
13:45
-
13:37
-
13:13
-
12:36
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:02
-
10:38
-
10:18
-
09:39
-
09:18
-
09:17
-
08:57
-
08:23
-
08:16
-
06:04
- 17 сентября 2021
-
23:40
-
23:17
-
22:53
Партнерский контент