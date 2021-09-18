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«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
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Сегодня, 18 сентября, на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо» и одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу забросил Маркус Гранлунд на 33-й минуте. Ему ассистировал Теэму Хартикайнен.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Гранлунд (Хартикайнен) – 32:47' (5x5)

Напомним, «Салават» по-прежнему идёт в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге без поражений. Уфимцы ранее переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Минское «Динамо» ранее сыграло в пяти матчах: обыграло «Северсталь» (4:1), «Локомотив» (4:3) и «Ак Барс» (5:2), но уступило московскому «Динамо», которое также ни разу в сезоне не проиграло (1:4), и «Автомобилисту» (1:2)

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