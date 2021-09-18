Вудкрофт: оба вратаря выдали выдающуюся встречу в матче «Салават» – «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (0:1).
«Сегодня обе команды провели непростую встречу. Каждый коллектив сегодня проявил уважение к своему сопернику. Матч был непростым.
Оба вратаря сегодня выдали выдающуюся встречу. К сожалению, наша команда сделала на одну ошибку больше, и это стоило нам набранных очков», – передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, что ранее минское «Динамо» в пяти матчах одержало три победы и дважды уступило: обыграло «Северсталь» (4:1), «Локомотив» (4:3) и «Ак Барс» (5:2), но уступило московскому «Динамо» (1:4) и «Автомобилисту» (1:2).
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