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«Трактор» обыграл «Куньлунь», Тертышный оформил дубль

«Трактор» обыграл «Куньлунь», Тертышный оформил дубль
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Сегодня, 18 сентября, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар» и одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

На 38-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Ника Бэйлина и Томаша Гика, а менее чем через минуту забросил уже Бэйлен после ассистов Тертышного и Гика. На 50-й минуте Тертышный оформил дубль. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Сергей Калинин. На 53-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу гостей после передач Итана Верека и Райана Спроула, а на 59-й Теэму Пулккинен забросил четвёртую шайбу «Трактора» в пустые ворота. Ему ассистировал Владимир Ткачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Тертышный (Бэйлен, Гика) – 37:04' (5x5)   2:0 Бэйлен (Гика, Тертышный) – 37:43' (5x5)   3:0 Тертышный (Калинин, Ткачёв) – 49:12' (5x4)   3:1 Ип (Верек, Спроул) – 52:36' (5x5)   4:1 Пулккинен (Ткачёв) – 58:57' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, челябинцы одержали четвёртую победу подряд. Всего у них пять побед в шести играх.

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