«Трактор» обыграл «Куньлунь», Тертышный оформил дубль

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар» и одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
На 38-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Ника Бэйлина и Томаша Гика, а менее чем через минуту забросил уже Бэйлен после ассистов Тертышного и Гика. На 50-й минуте Тертышный оформил дубль. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Сергей Калинин. На 53-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу гостей после передач Итана Верека и Райана Спроула, а на 59-й Теэму Пулккинен забросил четвёртую шайбу «Трактора» в пустые ворота. Ему ассистировал Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, челябинцы одержали четвёртую победу подряд. Всего у них пять побед в шести играх.
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