Лямся: очень доволен, что «Салават» одержал 7 побед на старте чемпионата

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).



«Тяжёлая игра. Хороший соперник, очень способная и быстрая команда. У «Динамо» хорошая реализация большинства, однако мы сыграли хорошо в меньшинстве, выручал Метсола.



Несмотря на это, мы создавали достаточно моментов. Немножко не повезло, чтобы реализовать больше моментов. Вратарь соперника был хорош. Очень доволен, что «Салават» одержал 7 побед на старте чемпионата. Рад отношению команды к делу, все серьезно подошли к матчу.



Надо поработать над большинством. В первом периоде были моменты у звена Кадейкина, во втором на качестве игры сказалось качество льда.



Это победа важна для нас. Чтобы набирать очки в КХЛ, нужно всегда быть на хорошем уровне. Нам немного не хватало свежести, но сегодня Метсола отыграл хорошо», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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