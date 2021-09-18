Лямся: очень доволен, что «Салават» одержал 7 побед на старте чемпионата

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).
«Тяжёлая игра. Хороший соперник, очень способная и быстрая команда. У «Динамо» хорошая реализация большинства, однако мы сыграли хорошо в меньшинстве, выручал Метсола.
Несмотря на это, мы создавали достаточно моментов. Немножко не повезло, чтобы реализовать больше моментов. Вратарь соперника был хорош. Очень доволен, что «Салават» одержал 7 побед на старте чемпионата. Рад отношению команды к делу, все серьезно подошли к матчу.
Надо поработать над большинством. В первом периоде были моменты у звена Кадейкина, во втором на качестве игры сказалось качество льда.
Это победа важна для нас. Чтобы набирать очки в КХЛ, нужно всегда быть на хорошем уровне. Нам немного не хватало свежести, но сегодня Метсола отыграл хорошо», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 18 сентября 2021
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