Лямся: с нетерпением жду возвращения Амирова. Хорошо, что у нас длинная скамейка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о состоянии травмированных игроков команды.



«Состояние Бирюкова? Надеюсь, у него ничего серьёзного. Пока его не видел, не разговаривал с ним. Амиров поедет с нами на выезд, посмотрим, попадёт ли в состав в одном из матчей.



Хартикайнен – опытный игрок. Последний сезон в его исполнении был великолепным. Соперники серьёзно настраиваются против всей его тройки. Непросто действовать парням, но Хартикайнен знает, как действовать. Сегодня отдал голевую передачу. Он прогрессирует с каждой игрой, он на правильном пути.



С нетерпением жду, когда Амиров вернётся в команду. Хорошо, что у нас есть длинная скамейка. Нам предстоит провести немало матчей до первой паузы, хорошо, что у нас есть такая скамейка.



Все травмы – игровые, они не связаны с тренировочным процессом.

У Мухамадуллина сегодня был хороший шанс проявить себя, пока травмирован Ларсен. У него хватает опыта играть как в обороне, так и в нападении. Мы верим, что у него большое будущее. Нам нет смысла скрывать его талант, стараемся его использовать по максимуму», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.