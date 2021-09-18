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«Йокерит» по буллитам обыграл «Барыс» и одержал шестую победу подряд

«Йокерит» по буллитам обыграл «Барыс» и одержал шестую победу подряд
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Сегодня, 18 сентября, в Хельсинки на «Хартвалл Арене», «Йокерит» принимал «Барыс» и одержал победу после серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 4-й минуте гости открыли счёт в матче после гола Никиты Михайлиса с передачи Джо Морроу, на 27-й хозяева сравняли счёт в большинстве: Никлас Йенсен отличился после ассистов Брайана О’Нилла и Джордана Шрёдера, а на 32-й оформил дубль после передачи О’Нилла и Никласа Фримана. На 39-й минуте Мэтт Фрэттин снова сделал счёт равным, а ему ассистировали Кристиан Томас и Якоб Берглунд.

В третьем периоде и овертайме команды не отличились, а в серии буллитов финны одержали победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Б
Барыс
Нур-Султан
0:1 Михайлис (Морроу) – 03:19' (5x5)   1:1 Йенсен (О'Нилл, Шрёдер) – 26:16' (5x4)   2:1 Йенсен (О'Нилл, Фриман) – 31:55' (5x5)   2:2 Фрэттин (Томас, Берглунд) – 38:06' (5x4)   3:2 Йоэнсуу – 65:00' (ПБ)

Таким образом, «Йокерит» довёл победную серию до шести матчей кряду. Ранее финны обыграли «Трактор», «Куньлунь», «Авангард», «Локомотив» и «Торпедо». «Барыс» ранее провёл шесть матчей и одержал две победы: над «Амуром» и ЦСКА.

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