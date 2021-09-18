«Йокерит» по буллитам обыграл «Барыс» и одержал шестую победу подряд

Сегодня, 18 сентября, в Хельсинки на «Хартвалл Арене», «Йокерит» принимал «Барыс» и одержал победу после серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 4-й минуте гости открыли счёт в матче после гола Никиты Михайлиса с передачи Джо Морроу, на 27-й хозяева сравняли счёт в большинстве: Никлас Йенсен отличился после ассистов Брайана О’Нилла и Джордана Шрёдера, а на 32-й оформил дубль после передачи О’Нилла и Никласа Фримана. На 39-й минуте Мэтт Фрэттин снова сделал счёт равным, а ему ассистировали Кристиан Томас и Якоб Берглунд.

В третьем периоде и овертайме команды не отличились, а в серии буллитов финны одержали победу.

Таким образом, «Йокерит» довёл победную серию до шести матчей кряду. Ранее финны обыграли «Трактор», «Куньлунь», «Авангард», «Локомотив» и «Торпедо». «Барыс» ранее провёл шесть матчей и одержал две победы: над «Амуром» и ЦСКА.