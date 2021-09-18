Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сапего: не совсем перестроился после американского хоккея, где играют в «бей-беги»

Сапего: не совсем перестроился после американского хоккея, где играют в «бей-беги»
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростая игра. Необходимо лучше реализовывать свои шансы. Четыре раза играли в большинстве, часто не везло. В игре хватало положительных моментов, которые можно отметить.

Главный тренер говорил, что мы должны хорошо начать, дать сопернику сразу понять, что мы не аутсайдеры в этой игре, а фавориты.

Дебют в КХЛ? Пока не совсем привык к скоростям, здесь играют уже более опытные и мастеровитые хоккеисты. Они могут с неудобной руки отдать диагональную передачу, надо быть готовым к этому. Ещё не совсем перестроился после американского хоккея, где играют в хоккей «бей-беги». С опытом, с каждой игрой будет легче. Главное продолжать работать», – цитирует Сапего официальный сайт минчан.

Новость по теме
«Салават» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021