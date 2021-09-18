Сапего: не совсем перестроился после американского хоккея, где играют в «бей-беги»

Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Непростая игра. Необходимо лучше реализовывать свои шансы. Четыре раза играли в большинстве, часто не везло. В игре хватало положительных моментов, которые можно отметить.



Главный тренер говорил, что мы должны хорошо начать, дать сопернику сразу понять, что мы не аутсайдеры в этой игре, а фавориты.



Дебют в КХЛ? Пока не совсем привык к скоростям, здесь играют уже более опытные и мастеровитые хоккеисты. Они могут с неудобной руки отдать диагональную передачу, надо быть готовым к этому. Ещё не совсем перестроился после американского хоккея, где играют в хоккей «бей-беги». С опытом, с каждой игрой будет легче. Главное продолжать работать», – цитирует Сапего официальный сайт минчан.

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