44-летний Хара подпишет контракт с «Айлендерс», где начинал карьеру
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Защитник Здено Хара, находящийся в статусе свободного агента, подпишет однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает Кевин Викс в «Твиттере». Хоккеист начинал карьеру в составе «островитян».
30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтон Кэпиталз» однолетний контракт на $ 795 тыс. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провёл 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.
Напомним, сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» – с «Сиэтл Кракен». «Айлендерс» проведут первый матч 15 октября с «Каролиной Харрикейнз».
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