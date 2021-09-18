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«Локомотив» обыграл «Торпедо», забросив победную шайбу за две минуты до конца матча

«Локомотив» обыграл «Торпедо», забросив победную шайбу за две минуты до конца матча
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Сегодня, 18 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо» и одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).

На 10-й минуте Рид Буше вывел железнодорожников вперёд с передачи Дениса Алексеева, на 29-й Дамир Жафяров сравнял счёт с передач Теодора Леннстрёма и Кенни Агостино, а на 46-й Алексей Марченко снова вывел хозяев вперёд после ассистов Дениса Алексеева и Артура Каюмова. На 46-й минуте Павел Красковский с передачи Егора Коршкова увеличил преимущество хозяев.

На 56-й минуте Энди Мили после ассиста Зията Пайгина отыграл одну шайбу гостей, на 57-й Кенни Агостино сделал счёт равным – его ассистенты Дамир Жафяров и Марек Гривик, а на 58-й Рид Буше принёс хозяевам победу, забив после передач Алексеева и Марченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Буше (Алексеев) – 09:07' (5x5)   1:1 Жафяров (Леннстрём, Агостино) – 28:13' (5x4)   2:1 Марченко (Алексеев, Каюмов) – 45:03' (4x4)   3:1 Красковский (Коршков) – 45:53' (5x5)   3:2 Мили (Пайгин) – 55:12' (5x5)   3:3 Агостино (Жафяров, Гривик) – 56:39' (5x5)   4:3 Буше (Алексеев, Марченко) – 57:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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