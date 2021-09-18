«Локомотив» обыграл «Торпедо», забросив победную шайбу за две минуты до конца матча

Сегодня, 18 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо» и одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).
На 10-й минуте Рид Буше вывел железнодорожников вперёд с передачи Дениса Алексеева, на 29-й Дамир Жафяров сравнял счёт с передач Теодора Леннстрёма и Кенни Агостино, а на 46-й Алексей Марченко снова вывел хозяев вперёд после ассистов Дениса Алексеева и Артура Каюмова. На 46-й минуте Павел Красковский с передачи Егора Коршкова увеличил преимущество хозяев.
На 56-й минуте Энди Мили после ассиста Зията Пайгина отыграл одну шайбу гостей, на 57-й Кенни Агостино сделал счёт равным – его ассистенты Дамир Жафяров и Марек Гривик, а на 58-й Рид Буше принёс хозяевам победу, забив после передач Алексеева и Марченко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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