Немировски – о поражении от «Локомотива»: ужасно играли в первом периоде

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ(3:4).



«Ужасная игра в первом периоде. После перерыва стали действовать лучше, забрали инициативу, забили в большинстве. Затем «Локомотив» забил пару быстрых голов. Мы начали играть ещё лучше, отыгрались, но пропустили последний гол.



Мы совершали глупые ошибки. Всё, что делает «Локомотив», мы смотрели на видео, знали, что соперник будет делать, но все равно ошибались. Нам нужно серьёзно подумать и готовиться к домашней серии. Сделали изменения в ведущих звеньях, обе тройки лучше сыграли. Но мы все равно проиграли, это важнее. Однако мы изменениями в звеньях довольны», – цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

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