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Коршков рассказал об игре в звене с Красновским и Полуниным

Коршков рассказал об игре в звене с Красновским и Полуниным
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Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ(4:3).

«Рады, что довели дело до победы. Допустили не нужные ошибки при счете 3:1 в нашу пользу, создали сами себе проблемы. В целом – когда играем правильно, нет шансов у соперников.

Сыграли с Красковским и Полуниным вместе? Ничего особенного не почувствовал, поскольку у нас много хороших игроков, со всеми приятно играть. Надо забивать свои моменты, мы много создали в первом периоде. В этом случае нашу игру можно было бы оценить более-менее хорошо. В третьем периоде мы допустили ненужные ошибки, так что – средне сыграли, на троечку», – цитирует Коршкова официальный сайт КХЛ.

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