Петров: в моменте с голом всё произошло спонтанно – Пер Линдхольм здорово всё сделал

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Петров подвёл итоги матча с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:0).
«Ситуация непростая – мало забиваем, стараемся играть больше на оборону. В прошедших матчах не всё получалось, видимо, есть какое-то недопонимание в плане тактики, чуть неправильно играем. Но все ребята стараются, борются, двигаются. Да, начало сезона не задалось, но в этом нет ничего плохого. Команда поменялась, много новых игроков, много молодых ребят. Думаю, всё будет хорошо.
После травмы непросто возвращаться, были проблемы с ключицей. Выпадаешь из игрового ритма, первые две игры вообще ничего не понимал, не успевал. Но с каждой игрой всё лучше и лучше. В моменте с голом всё произошло спонтанно – Пер Линдхольм здорово всё сделал», – цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.
- 18 сентября 2021
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