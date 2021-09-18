Петров: в моменте с голом всё произошло спонтанно – Пер Линдхольм здорово всё сделал

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Петров подвёл итоги матча с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:0).



«Ситуация непростая – мало забиваем, стараемся играть больше на оборону. В прошедших матчах не всё получалось, видимо, есть какое-то недопонимание в плане тактики, чуть неправильно играем. Но все ребята стараются, борются, двигаются. Да, начало сезона не задалось, но в этом нет ничего плохого. Команда поменялась, много новых игроков, много молодых ребят. Думаю, всё будет хорошо.



После травмы непросто возвращаться, были проблемы с ключицей. Выпадаешь из игрового ритма, первые две игры вообще ничего не понимал, не успевал. Но с каждой игрой всё лучше и лучше. В моменте с голом всё произошло спонтанно – Пер Линдхольм здорово всё сделал», – цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.