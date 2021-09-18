Билялов — об игре с «Сочи»: счёт не самый крупный, но победа есть победа

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги матча с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:0).



«Непростая игра, пока тяжело играется. Хорошо сыграли в обороне, забили гол и довели матч до победы. После такого перерыва из-за травмы главное было психологически себя подготовить, пока получается. Оба матча с «Сочи» были от ножа – сегодня было тяжелее, нужно было держать команду в игре. Хорошо, что справились. Да, счёт не самый крупный, но победа есть победа», – цитирует Билялова официальный сайт КХЛ.

Казанцы провели восемь матчей в сезоне и одержали четыре победы: дважды обыграли «Сочи» (3:2, Б; 1:0), а также выиграли у «Витязя» (2:1, ОТ) и «Йокерита» (3:0). На счету Билялова два матча в текущем чемпионате.