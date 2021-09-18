Ставровский: никто не хотел проигрывать, но один гол решил всё

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги матча с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (0:1).



«Хорошая, напряжённая игра. Никто не хотел проигрывать, но один гол решил всё. К сожалению, мы вторую игру подряд не можем забить, от этого такой результат: в прошлом матче 0:2, сейчас 0:1. Будем над этим работать», – цитирует Старовского официальный сайт КХЛ.



«Сочи» провёл восемь матчей в сезоне-2021/2022 и потерпел шестое поражение подряд. Южане выиграли только два стартовых матча: у «Амура» (4:0) и «Витязя» (6:5, ОТ), а проиграли ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлуню» (2:3, Б), «Ак Барсу» (2:3, Б; 0:1) и СКА (0:2).

В следующей встрече сочинцы сыграют с «Нефтехимиком».