М. Третьяк: спасибо «Ак Барсу» — очень интересный матч, всегда приятно здесь играть

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк подвёл итоги матча с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (0:1).



«Спасибо сопернику – очень интересный матч, всегда приятно здесь играть: классная поддержка, хорошая команда. Нам, наверное, не повезло. Надо было забивать. Игра получилась хорошая, динамичная, но мы уезжаем без очков», – цитирует Третьяка официальный сайт КХЛ.



«Сочи» провёл восемь матчей в сезоне-2021/2022 и потерпел шестое поражение подряд. Южане выиграли только два стартовых матча: у «Амура» (4:0) и «Витязя» (6:5, ОТ), а проиграли ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлуню» (2:3, Б), «Ак Барсу» (2:3, Б; 0:1) и СКА (0:2).

В следующем матче сочинцы сыграют с «Нефтехимиком» 20 сентября.