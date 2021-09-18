Коварж: моими партнёрами были самые выдающиеся хоккеисты

Голкипер Якуб Коварж, который покинул «Автомобилист», написал прощальное письмо в «Инстаграме».
«Дорогие болельщики Екатеринбурга! С огромной печалью должен сообщить вам, что состояние моего здоровья не позволяет мне продолжать выступление за ставший для меня родным клуб «Автомобилист». Это очень тяжёлый момент, но я буду хранить в своём сердце вспоминания о всех сезонах, проведённых с буквой «А» на груди. Это был долгий путь, полный побед и поражений, веселья и слёз. За те 7 лет, что я провёл в Екатеринбурге я встретил множество замечательных людей, которых могу назвать своими друзьями (особенно Дениса Пьянкова), моими партнёрами были самые выдающиеся хоккеисты нашего времени, меня окружали профессионалы своего дела, а на трибунах меня поддерживали самые преданные и искренние болельщики! Вместе с вами мы росли и развивались от клуба, который борется за попадания в плей-офф, до амбициозной команды, которая ставит самые высокие задачи. Мое сердце останется здесь с вами, в моем любимом городе, моей родной арене «Уралец». Я буду очень скучать по всем вам, спасибо за тёплые воспоминания.
С любовью, Якуб Коварж», – написал хоккеист.
- 18 сентября 2021
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