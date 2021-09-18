Брэндон Ип: «Трактор» не та команда, у которой легко отыграть две-три шайбы

Нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4).



«Трактор» – хорошая, быстрая команда. Соперник владел преимуществом, но нам удавалось удерживать счет 0:0, что для нас неплохой вариант на выезде. Мы неплохо играли во втором периоде, но в итоге всё решили несколько ошибок, а «Трактор» не та команда, у которой легко отыграть две-три шайбы.



3:14 в последних трех матчах? У нас в команде есть несколько новых хоккеистов и мы пока не сыгрались достаточно хорошо. Стараемся хорошо выполнять свою работу, однако КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире и пара оплошностей здесь может решить все, а отыграться потом очень тяжело.



Будем пытаться исправить эти ошибки в следующих матчах», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

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