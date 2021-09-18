Бабенко: наверное, это была худшая игра «Витязя» в сезоне

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:5).
«Особо много не скажешь. Наверное, это была худшая игра «Витязя» в сезоне.
Что произошло в третьем периоде? Хотя играли плохо, после второго периода счёт был равным. Но не смогли переломить себя, выйти на нужный уровень. Плюс ещё ненужные удаления и безалаберная игра в большинстве.
Как выйти из неудачной серии? Рецепт один – всё через работу. Другого ничего нет, волшебной палочки не существует. Не делали акцента на том, что «Нефтехимик» не очень удачно проводит начало матчей. Обратили внимание наших ребят, что у соперника вышел вратарь, ещё не игравший в нынешнем сезоне. Но сегодня наши действия были слишком академичными», – цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.
- 18 сентября 2021
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