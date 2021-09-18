Клок: хорошо, что «Нефтехимик» забил много, хоккей – это не футбол
Поделиться
Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок подвёл итоги матча с подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:2).
«Это важная победа для нас. Это довольно сложно, когда приходиться отыгрываться. Хорошо, что мы забили много, хоккей – это не футбол. Хотел бы извиниться за своё глупое пятиминутное удаление, но команда – молодцы, отлично защищались, хотя и пропустили один гол.
Фол Нестерова на мне в концовке третьего периода? Это хоккей, тут бывает всякое. Была борьба возле борта, я попробовал его раскачать, но соперник немного поддал мне клюшкой. Да, я немного ударился, но это хоккей, я плакать не буду. Ничего страшного не произошло», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.
Новость по теме«Нефтехимик» нанёс «Витязю» шестое поражение подряд
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
20:50
-
20:31
-
20:30
-
20:12
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:30
-
17:49
-
17:38
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:43
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:28
-
15:13
-
14:58
Партнерский контент