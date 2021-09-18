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Клок: хорошо, что «Нефтехимик» забил много, хоккей – это не футбол

Клок: хорошо, что «Нефтехимик» забил много, хоккей – это не футбол
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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок подвёл итоги матча с подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Это важная победа для нас. Это довольно сложно, когда приходиться отыгрываться. Хорошо, что мы забили много, хоккей – это не футбол. Хотел бы извиниться за своё глупое пятиминутное удаление, но команда – молодцы, отлично защищались, хотя и пропустили один гол.

Фол Нестерова на мне в концовке третьего периода? Это хоккей, тут бывает всякое. Была борьба возле борта, я попробовал его раскачать, но соперник немного поддал мне клюшкой. Да, я немного ударился, но это хоккей, я плакать не буду. Ничего страшного не произошло», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

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