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«Спартак» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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Светлов: порадовало московское «Динамо». Не скажу, что у них лёгкий календарь был

Светлов: порадовало московское «Динамо». Не скажу, что у них лёгкий календарь был
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением от старта сезона КХЛ.

«Порадовало родное «Динамо», московский клуб установил свой рекорд КХЛ – шесть побед со старта. Причем не скажу, что у бело-голубых – лёгкий календарь, они уже сыграли и с действующим чемпионом «Авангардом», и слетали на Дальний Восток, что в начале чемпионата западные клубы обычно выбивает из режима. Сейчас важно – восстановиться после резкой смены часовых поясов, не потерять игровой ритм.

У команды есть сильный лидер – Вадим Шипачёв, вокруг него выстраивается новый вариант ударного звена, команды в целом. Не могу не отметить молодёжь – прогрессирует целая группа. Ну и по именам оборонительная линия «Динамо» во главе с Вячеславом Войновым – наверное, самая мощная в КХЛ.

Рад за Алексея Кцдашова, тогда в Мытищах он был ещё молодым специалистом, теперь набрался опыта. Тренерская рука в «Динамо» видна, это самое главное. Пожелаю ему удачи, как и другим коллегам», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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