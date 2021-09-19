Светлов: порадовало московское «Динамо». Не скажу, что у них лёгкий календарь был

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением от старта сезона КХЛ.
«Порадовало родное «Динамо», московский клуб установил свой рекорд КХЛ – шесть побед со старта. Причем не скажу, что у бело-голубых – лёгкий календарь, они уже сыграли и с действующим чемпионом «Авангардом», и слетали на Дальний Восток, что в начале чемпионата западные клубы обычно выбивает из режима. Сейчас важно – восстановиться после резкой смены часовых поясов, не потерять игровой ритм.
У команды есть сильный лидер – Вадим Шипачёв, вокруг него выстраивается новый вариант ударного звена, команды в целом. Не могу не отметить молодёжь – прогрессирует целая группа. Ну и по именам оборонительная линия «Динамо» во главе с Вячеславом Войновым – наверное, самая мощная в КХЛ.
Рад за Алексея Кцдашова, тогда в Мытищах он был ещё молодым специалистом, теперь набрался опыта. Тренерская рука в «Динамо» видна, это самое главное. Пожелаю ему удачи, как и другим коллегам», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 19 сентября 2021
-
08:23
- 18 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
20:50
-
20:31
-
20:30
-
20:12
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:30
-
17:49
-
17:38
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:43
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:28
-
15:13