Марьямяки — о шестой победе подряд: будем продолжать в том же духе

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2 Б).



«Суббота и пять тысяч зрителей на трибунах нашей арены – играть было очень приятно. Три домашних игры, три победы – и всё это в присутствии довольно большого количества зрителей.



Матч был трудным. Состав ещё не совсем устоялся, и это видно сейчас в нашей игре. С другой стороны, во втором периоде мы действовали превосходно, хотя и сглупили немного в концовке. В овертайме мы здорово справились с ситуацией, когда оказались в меньшинстве, и с буллитами у нас, похоже, всё в порядке. Будем продолжать в том же духе», – цитирует Марьямяки официальная группа «Йокерита» во «ВКонтакте».

Напомним, что эта победа стала для финнов шестой подряд.