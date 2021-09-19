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Марьямяки — о шестой победе подряд: будем продолжать в том же духе

Марьямяки — о шестой победе подряд: будем продолжать в том же духе
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2 Б).

«Суббота и пять тысяч зрителей на трибунах нашей арены – играть было очень приятно. Три домашних игры, три победы – и всё это в присутствии довольно большого количества зрителей.

Матч был трудным. Состав ещё не совсем устоялся, и это видно сейчас в нашей игре. С другой стороны, во втором периоде мы действовали превосходно, хотя и сглупили немного в концовке. В овертайме мы здорово справились с ситуацией, когда оказались в меньшинстве, и с буллитами у нас, похоже, всё в порядке. Будем продолжать в том же духе», – цитирует Марьямяки официальная группа «Йокерита» во «ВКонтакте».

Напомним, что эта победа стала для финнов шестой подряд.

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