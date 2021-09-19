Капитан «Миннесоты» – о Капризове: очень важно, что у нас есть такой игрок

Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.

«Во время игры он создаёт пространство для себя, при этом не уклоняется от силовых приёмов и идёт бороться даже в грязные зоны, где могут больно ударить. Очень сильный парень. И, очевидно, он знает, как забивать голы.



При этом он очень креативный и играет комбинационно. Выступая рядом с Капризовым, замечаешь, как соперники обращают на него пристальное внимание. Но это даёт больше свободы и пространства его партнёрам по звену.

Как раз так и играют великие хоккеисты. Они не только сами выступают сильно, но и делают сильнее товарищей по команде. Они или сами находят свободное место, чтобы завершить атаку – либо дают партнёру хорошую возможность, чтобы завершил он.



Кроме того, Капризов очень много работает. И не просто пашет, а наслаждается этим, веселится на площадке во время тренировок. У него есть драйв в игре, и это передаётся всей команде. Очень важно, что у нас есть такой игрок. Трудно найти парней, которые могут использовать каждый возникающий у них шанс.

У меня есть чувство, что в прошлом сезоне многие наши ребята питались уверенностью, которая исходила от Капризова, перенимали его трудовую этику, которую он показывал на тренировках. Он не из тех, кто уклоняется от тренировочной работы.



Кирилл всегда там – или занимается своим физическим состоянием, или подтягивает какие-то определённые нюансы, способные сделать его сильнее. Другие это замечают, и наличие такого парня в составе влияет на всю команду», – цитирует Сперджена официальный сайт НХЛ на русском языке.