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Гатиятулин: Андрей Стась получил повреждение. Скоро информация будет более детальная

Гатиятулин: Андрей Стась получил повреждение. Скоро информация будет более детальная
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о победе над «Куньлунем» (4:1).

«После выезда немного времени было на восстановление. Видно было, что свежести не хватало. Тем не менее, контролировали всю игру, следовали заданию. Где-то эмоции перехлёстывали, хотели забить, однако немного неправильно в атаке играли. Потом перестроились и строже стали действовать в обороне, реализовали свои моменты. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а болельщиков – за поддержку.

Андрей Стась получил повреждение. Насколько оно серьёзное, сказать пока не могу. Завтра-послезавтра информация будет более детальная.

3 очка (2+1) Никиты Тертышного? Хоккей – командный вид спорта. Все ребята играют, создают моменты. Подчеркну, что для нас важен каждый игрок. То, что ребята играют друг за друга, это один из ключевых моментов для нас», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

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