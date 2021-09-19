Занатта: «Куньлуню» бы хотелось играть больше в атаке, но в этом составе нет ударной силы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта поделился мнением о поражении от «Трактора» (1:4).
«Мы старались играть довольно строго и дисциплинированно в обороне и долгое время это удавалось, хотя нам противостояла очень хорошая команда. Игра в защите отнимала много сил, которых и не хватало, чтобы идти в атаку. Тем не менее, в третьем периоде мы отыграли одну шайбу и пытались сделать счёт 3:2, заменив вратаря. Ещё один тяжёлый матч для нас, но в этой лиге все игры такие.
Безусловно, нам бы самим хотелось играть больше в атаке. Однако в этом составе, который у нас есть сейчас, недостаточно ударной силы. Также я уже говорил, что наша команда достаточно поздно начала свою предсезонную подготовку, и мы где-то на месяц отстаём от других команд. Поэтому приходится ставить игру по ходу чемпионата, что тоже сказывается», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
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