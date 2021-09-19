Гарипов: у спортсмена хорошее настроение, когда он играет и побеждает

Голкипер «Трактора» Эмиль Гарипов поделился мнением о победе над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
«Не сказать, что получилось тяжело. Обычный рядовой матч. Просто давно не играл в официальных матчах, но психологически всё было нормально. В августе я уже провёл игру, поэтому мне было проще.
Что случилось в начале третьего периода? У моего шлема отвалился болт и судьи сказали идти меняться, чтобы его починить.
Пять побед «Трактора» подряд? Конечно, когда выигрываешь, у всех хорошее настроение, в команде появляются сплочённость, боевой дух. Надо продолжать добиваться положительного результата и дальше всем вместе, потому что поодиночке никто не выигрывает. У спортсмена хорошее настроение, когда он играет и побеждает. Мы именно для этого и работаем, чтобы наслаждаться хоккеем, радовать себя, свои семьи и болельщиков», – цитирует Гарипова официальный сайт КХЛ.
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