Саморуков: в КХЛ я зарекомендовал себя как профессионал. Теперь попробую пробиться в НХЛ

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Когда я впервые приехал в АХЛ два года назад, то провёл действительно хороший год для себя. Тогда я научился быть профессиональным игроком. В прошлом сезоне в КХЛ я зарекомендовал себя как профессиональный игрок. Так что теперь я пытаюсь пробить дверь в НХЛ и сделать всё, что в моих силах.



Я стараюсь быть лучше с каждым годом. Я чувствую, что Дэйв Мэнсон и Джей Вудкрофт в «Бейкерсфилде» поработали над моим развитием. Они знают, что делают, плюс я был доволен своими тренерами в России потому что они играли в НХЛ. Они тоже знают, что нужно, чтобы стать игроком НХЛ, поэтому я очень доволен тренерами, которые у меня были», – цитирует Саморукова официальный сайт НХЛ.