Фетисов — о нетрезвом арбитре: у нас проблем в детском хоккее достаточно, а тут ещё такое

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с нетрезвым арбитром на детском турнире по хоккею во время матча «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех».

«Мы здесь даже не об уровне судейства говорим, а об уровне культуры, персонализме и отношении к своему делу. Значит, таких людей отбирают, у которых нет ни ответственности, ни понимания того, что судья — особенно в детских соревнованиях — это очень важный человек, который ни разу не должен дать усомниться в том, что он судит честно. И самое главное, чтобы игра по правилам у детей с детства была основной. Думаю, Федерации хоккея нужно будет обратить на это внимание, заняться просветительским воспитанием, что является частью воспитания наших детей и спортсменов. Безобразный случай сам по себе. У нас проблем в детском хоккее достаточно, а тут ещё такие вещи. Это повод разобраться, что у нас в этом хозяйстве происходит.

Дискредитирует ли это наш хоккей? Такие люди уже это делают. Система должна контролировать и регулировать то, что происходит. Значит, система этим не занимается. Есть положительный момент — это возможность разобраться в том, что происходит. Почему такие люди появляются в хоккее, а особенно в судействе детских турниров», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».