Новиков — о Гусеве и «Торонто»: будет ли готов он биться головой в закрытую дверь?

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал подписание «Торонто» пробного контракта с форвардом Никитой Гусевым.



«Это способный парень. Он может играть в НХЛ, в этом сомнений нет. Но опять же было потеряно время. Кроме того, я ничего не знаю о его подготовке. Поэтому мне трудно сказать, насколько он будет готов.



Для меня совершенно очевидно, что мы сейчас потеряли летнюю подготовку игроков. Сейчас они много занимаются индивидуально, но это даёт слабый эффект. Всё это неплохо, но не на 5 с плюсом.



Вопросы будут к тренеру в том плане, как он видит Гусева в команде, и к летней подготовке Никиты. И, конечно же, очень важную роль в этой истории должен сыграть характер самого хоккеиста. Будет ли он готов биться головой в закрытую дверь?» — приводит слова Новикова AllHockey.Ru.