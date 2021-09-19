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Айкел пройдёт медосмотр перед тренировочным лагерем «Баффало»

Айкел пройдёт медосмотр перед тренировочным лагерем «Баффало»
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Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел пройдёт медицинский осмотр в клубе перед стартом тренировочного лагеря.

Как сообщает Sportsnet, в случае отказа и неявки в лагерь клуб мог бы дисквалифицировать игрока. По итогам осмотра у «Баффало» будет возможность поместить Айкела в список травмированных на долгий срок.

Напомним, между клубом и хоккеистом существуют разногласия по поводу лечения травмы шеи: хоккеист склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как до сих пор её не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

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