ЦСКА в овертайме одержал гостевую победу над «Автомобилистом»

ЦСКА в овертайме одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Райан Спунер. Удвоил преимущество «Автомобилиста» в большинстве на 27-й минуте форвард Стефан Да Коста, воспользовавшись передачей от Джесси Блэкера и Спунера.
Одну шайбу в составе ЦСКА на 29-й минуте отыграл в ситуации «пять на четыре» Сергей Плотников, ему ассистировали Михаил Григоренко и Никита Нестеров. На 49-й минуте также в большинстве сравнял счёт форвард Константин Окулов после паса от Джона Гилмора и Никиты Сошникова.
Решающую шайбу в дополнительное время на 4-й минуте в большинстве забросил Михаил Григоренко.
Армейцы одержали шестую победу в сезоне, набрав 12 очков после восьми сыгранных матчей. В активе «Автомобилиста» девять баллов после восьми встреч.
В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Барысом». Игра пройдёт во вторник, 21 сентября. «Автомобилист» в среду, 22 сентября, дома примет минское «Динамо».
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