Региональная коллегия судей Москвы проведёт заседание по инциденту с пьяным судьёй

Федерация хоккея Москвы проведёт совещание, касающееся инцидента, произошедшего с судьёй в матче Кубка города Москвы среди команд 2011 года рождения.



«Федерация хоккея Москвы завтра, 20 сентября, проведёт совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллегии судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьей Емельяном Майоровым на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова».



Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.



Напомним, нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех». Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.