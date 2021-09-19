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Региональная коллегия судей Москвы проведёт заседание по инциденту с пьяным судьёй

Региональная коллегия судей Москвы проведёт заседание по инциденту с пьяным судьёй
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Федерация хоккея Москвы проведёт совещание, касающееся инцидента, произошедшего с судьёй в матче Кубка города Москвы среди команд 2011 года рождения.

«Федерация хоккея Москвы завтра, 20 сентября, проведёт совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллегии судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьей Емельяном Майоровым на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова».

Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех». Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.

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