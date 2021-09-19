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С. Фёдоров: напряжённый матч, пацаны проявили характер. Не могу не отметить «Автомобилист»

С. Фёдоров: напряжённый матч, пацаны проявили характер. Не могу не отметить «Автомобилист»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:2, ОТ).

«Хороший матч, очень хорошая команда «Автомобилист», хорошо знаю её и то, как работает Билл Питерс. Напряжённый матч, к сожалению, не получилось того начала, о котором мы разговаривали с ребятами. Доволен, что нам хватило времени сравнять счёт. Спецбригады у обеих команд сегодня работали по полной.

Рад, что мы победили, пацаны проявили характер. Не могу не отметить соперника, очень хорошая команда, которая любит и может играть с шайбой, правильно играет с шайбой. Думаю, мы получили огромный опыт, особенно наши молодые игроки. Может быть, они не участвовали во всём третьем периоде, но такие игры нас сплачивают», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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