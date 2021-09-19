Коварж — о проблемах со здоровьем: это даже не травма, а болезнь. Надеюсь, мне помогут

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал расторжение контракта с клубом по обоюдному согласию.
«Покидаю «Автомобилист» по состоянию здоровья. Договорились расторгнуть контракт, потому что помогать команде с моими проблемами невозможно. Я покидаю «Автомобилист» и КХЛ.
Плохо сделали операцию в марте? Я не врач, поэтому не совсем могу правильно ответить. Но не думаю, что проблемы связаны с операцией. Они накопились за всю мою карьеру. Это даже можно не травмой, а болезнью назвать. Сейчас буду искать мнения других врачей, надеяться, что кто-то мне поможет. На данный момент я из хоккея ухожу на какое-то время.
Почему «Автомобилист» пошёл на риск со мной? Контракт с клубом я подписал в январе, тогда у меня никаких проблем не было. На тот момент это было абсолютно логичным решением, я хорошо играл, у меня было 8 сухих матчей. Проблемы с коленом начались только на второй месяц сборов.
Главное сейчас — это моё здоровье. Я понимаю, что придёт день, когда придётся с хоккеем заканчивать. Возможно, этот день сегодня. Не хотел, чтобы конец карьеры оказался шоком, но так получилось, надеюсь, что справлюсь с этой ситуацией.
Я ещё до сборов в Екатеринбурге катался 6 недель в Чехии, и всё было нормально. Не думаю, что поторопился выходить на лёд, наоборот, думал, что долгая пауза была», — передаёт слова Коваржа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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