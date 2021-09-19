Плотников набрал семь очков за последние три матча ЦСКА. У него 11 баллов за 8 игр сезона

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников стал автором заброшенной шайбы, а также отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2, ОТ).



31-летний форвард отметился результативными действиями в третьем матче подряд. В игре с «Барысом» (3:6) он забросил шайбу и отдал результативный пас, а в следующей встрече со «Спартаком» (5:3) оформил хет-трик.



Всего в активе Плотникова 11 (6+5) результативных баллов в 8 матчах сезона.

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Напомним, форвард подписал однолетний контракт с ЦСКА в июле 2021 года. В прошедшем сезоне он выступал за «Металлург». На его счету 43 (13 + 30) очка в 58 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Плотников сыграл в 12 матчах, в которых сумел забросить три шайбы и отдать шесть голевых передач.



В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Барысом». Игра пройдёт во вторник, 21 сентября.